Identificados três fazendeiros suspeitos de provocar queimadas na Amazónia

A polícia brasileira identificou três fazendeiros suspeitos de atear queimadas na Amazónia, mais concretamente no estado do Pará.Os suspeitos são dois irmãos, donos da fazenda Ouro Verde, São Félix do Xingu, e o gerente da propriedade. A fazenda fica localizada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.O paradeiro do trio é desconhecido pelo que os mesmos são considerados foragidos. As autoridades estão a realizar buscas na fazenda e noutras propriedades que pertencem aos suspeitos.De acordo com investigações da polícia, estes três homens são responsáveis pela àrea ardida de mais de cinco mil hectares de floresta.Recorde-se que na semana passada, a imprensa brasileira deu conta da operação "Dia do Fogo", um esquema combinado entre fazendeiros para atear fogo à floresta da Amazónia.Esta quinta-feira, o governo federal do Brasil decidiu proibir as queimadas em todo o território nacional durante 60 dias, tempo correspondente ao período de seca da Amazónia.