Adile Karatas, uma mulher de 85 anos acamada, ficou presa nas cheias que atingiram a sua aldeia numa zona montanhosa de Duzce, na Turquia, e teve de ser resgatada com recurso a uma retroescavadora. Seguiu-se um percurso com as equipas de resgate pela montanha até chegarem à viatura de socorro.

