Idosa agredida por estranho em casa fica em estado grave

Mulher de 90 anos está a lutar pela vida após ataque na sua própria casa.

Uma mulher de 90 anos ficou com ferimentos graves depois de ser violentamente agredida por um intruso na sua própria casa, em Brent, Londres. Iris Warner recorda-se apenas de acordar na cama com um homem em cima dela a atingi-la no rosto repetidamente com uma espécie de arma.



A mulher ficou vários dias à espera de socorro até o filho, Jeffrey, a encontrar extremamente magoada e inconsciente. A idosa continua a lutar pela vida, num estado de saúde muito debilitado.



As autoridades continuam à caça do agressor, e no entretanto, os filhos da vítima decidiram divulgar fotos do estado em que a mãe ficou, cheia de hematomas e feridas numa cama de hospital. Desta forma, Jeffrey e Lesley esperam conseguir ajudar nas operações da polícia para identificar o culpado.



Desde que foi encontrada na casa onde vive há décadas e transportada para o hospital que o estado de Iris já melhorou ligeiramente. No entanto, o seu estado continua a necessitar de muitos cuidados médicos e de uma atenção redobrada.



Até então, a reformada era uma pessoa completamente independente, apesar da idade avançada. Todos os dias apanhava o autocarro para ir ao supermercado e fazer as suas compras diárias. Conhecida até por um jornalista local como uma pessoa muito ativa, Iris tinha como principal hobbie fazer 'palavras cruzadas'.



"O quarto foi deixado num estado total de caos o que leva a crer que o suspeito revirou a divisão para encontrar objetos, mas até ao momento, ainda não é certo se alguma coisa foi roubada", explicou um porta-voz da polícia de Londres em declarações ao jornal Mirror.



As autoridades apelam agora aos moradores do bairro onde ocorreu o ataque que colaborem nas investigações, colocando ao dispor da polícia quaisquer informações que possam ter em sua posse para ajudar ao caso.