Idosa ataca com gás pimenta porque casal não tinha máscara

Uma idosa foi filmada a atacar um casal com gás pimenta depois de, alegadamente, ter instigado uma discussão sobre o facto de o casal não estar a usar máscara para proteção da transmissão do novo coronavírus. O ataque ocorreu em San Diego, EUA, num parque público, quando o casal estaria a preparar-se para almoçar numa das mesas de merendas disponíveis.

As imagens foram divulgadas por Ash O’Brien, uma mulher norte-americana, que contou nas redes sociais que a idosa aproximou-se e trocou alguns insultos com ela e com o marido de Ash, Jarett, antes de atacar o homem com um spray de gás pimenta, como mostram as imagens.

Segundo a lei da Califórnia, é obrigatório o uso de máscara, mas Ash garante que ela e o marido estavam a almoçar durante um passeio com os cães.

"Tínhamos o nosso pug de três meses connosco. Sentámo-nos nas mesas e estávamos a almoçar, sem chatear ninguém. Não estávamos a usar máscara porque estávamos a comer. Não conseguimos comer e manter a máscara posta ao mesmo tempo. Chamou-nos idiotas, insultou-nos e gesticulou. Disse-lhe para se ir embora do parque e parar de nos assediar. Ela dirigiu-se à nossa mesa apontou-me o spray de gás pimenta à cara e ainda me atingiu. O meu marido depois pôs-se à frente e defendeu-me.", escreveu Ash.

As imagens foram gravadas por uma testemunha que passeava no mesmo parque e que ainda tentou intervir. No vídeo ouve-se Ash a chorar e em pânico perante o ataque.

A norte-americana agradeceu à mulher que a ajudou e que gravou as imagens, assegurando que já apresentou queixa na polícia, ao mesmo tempo que faz um apelo para que quem conheça a mulher que atacou o casal contacte as autoridades de San Diego.