Idosa de 90 anos caminha 10 quilómetros na neve para ser vacinada contra a Covid-19

Fran Goldman, uma idosa de 90 anos, percorreu cerca de 10 quilómetros na neve, nos Estados Unidos, para conseguir ser vacinada contra a Covid-19, segundo revela o Seattle Times.A mulher tentou várias vezes receber a vacina na sua região mas levou negas sempre que ligou para o Departamento de Saúde de Washington.Foi na passada sexta-feira, dia 12 de fevereiro, que Fran conseguiu marcar a toma da vacina num hospital infantil de Seattle, nos EUA. A distância não foi obstáculo para a idosa que tinha o objetivo de voltar a estar com os netos e bisnetos, após vários meses de isolamento.Um dia antes do agendamento percorreu metade do percurso a pé, na neve. Mas foi no dia da consulta que quebrou todas as barreiras e, apesar dos 30 centímetros de altura da neve que cobria o chão, Fran caminhou cerca de 10 quilómetros para ser vacinada. Sobre o seu feito, Fran revelou que se o caminho "fosse mais curto, teria ficado mais feliz", mas que "conseguiu".