Idosa de 102 anos acusada de assassinato em lar de idosos

Uma idosa de 102 anos é acusada de matar outra mulher, de 92 anos, num lar de idosos em Chézy-sur-Marne, no norte de França.Segundo avança a imprensa internacional, a idosa foi levada para um hospital psiquiátrico e internada lá. Foi um dos funcionários do lar que encontrou a vítima, já morta, na cama, com ferimentos profundos na cara.De acordo com a agência AFP, a vítima morreu por estrangulamento e golpes na zona da cabeça, sendo que a agressora se encontrava "confusa" quando foi encontrada.Já a BBC revela que foi a própria mulher agressora quem confessou o assassinato.As autoridades estão a investigar o caso para apurar as causas do que aconteceu.