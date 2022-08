Idosa de 88 anos atacada e morta por jacaré enquanto fazia jardinagem

Uma mulher de 88 anos foi morta por um jacaré de quase três metros na Carolina do Sul, esta segunda-feira. A vítima, Nancy Becker, estava a fazer jardinagem perto de um lago em Sun City Hilton Head, uma comunidade apenas para adultos, e escorregou para dentro da água, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Beaufort e o Departamento de Recursos Naturais.

Segundo a ABC News, os socorristas encontraram o jacaré a "guardar" o corpo de Becker,. O animal foi abatido e o corpo da idosa recuperado, disseram autoridades.

A autópsia de Nancy Becker será realizada na terça-feira.