Idosa de 89 anos concretiza desejo de ver um striptease

Joan de 89 anos pediu, à 'árvore dos desejos' do lar onde reside, a Glastonbury Court Care Home, no Reino Unido, um stripper e foi isso que os funcionários do establecimento lhe deram.



O lar onde Joan reside encarregou-se de contratar um stripper que se vestiu de bombeiro e instaurou o bom humor na residência. O momento ficou registado em fotos partilhadas posteriormente pela página de Facebook do lar.

No final do espetáculo, Joan contou ao jornal britânico Daily Mail que repetiria a experiência se lhe fosse dada a oportunidade e que o momento a fez sentir novamente jovem.



Sharlene Van Tonder, responsável do lar, explicou que "a ética de Glastonbury Court, é ajudar as pessoas a aproveitarem a vida de forma mais independente e da maneira que elas mesmas desejam. Além disso, é importante garantir que não existem limitações para que todos os dias possam ser diferentes."