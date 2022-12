Idosa de 93 anos espera 25 horas por ambulância após partir a anca

Elizabeth Davies, de 93 anos, esperou 25 horas por uma ambulância deitada no chão do lar onde vive, enquanto gritava com dores, após cair e partir a anca. O acidente ocorreu no passado fim-de-semana no País de Gales.Os funcionários do lar encontraram a idosa deitada no chão do lar em Llanbedrog, na Península de Llyn, no sábado de manhã e chamaram de imediato uma ambulância. No entanto, foram informados de que todas as ambulâncias estariam ocupadas nas seis a oito horas seguintes, de acordo com o jornal Independent.

"Foi muito perturbador ter de a ver deitada no chão a gritar de dores durante mais de 24 horas", disse o filho de Elizabeth, Ian Davies, aos meios de comunicação locais, acrescentando ainda que toda a situação foi "inaceitável".



À idosa foi dado um cobertor e uma almofada para que pudesse estar um pouco mais confortável enquanto esperava. Os funcionários do lar colocaram ainda uma almofada absorvente junto da mulher, uma vez que não conseguia ir até à casa de banho. A ambulância só chegou no domingo, 25 horas depois de ser chamada.





Quando a idosa foi consultada, já no hospital, foi possível perceber que tinha fraturado a anca.O gerente do Serviço de Ambulâncias do País de Gales, Stephen Sheldon, já reagiu ao caso e pediu desculpas a Elizabeth Davies. "As pressões do Inverno aliadas a um aumento da procura, os níveis de doença do pessoal e as pressões mais amplas do sistema em todo o País de Gales inibiram a nossa capacidade de resposta", justificou Sheldon.