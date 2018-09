Idosa de 98 anos passa dias sufocada pela filha que morreu em cima dela

Cadáver já estava em adiantado estado de decomposição.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:53

Uma idosa brasileira quase centenária - com 98 anos e bastante debilitada -, ficou vários dias sufocada pelo corpo da própria filha, de 55, que morreu e caiu em cima dela. Foram vizinhos que, estranhando não verem as duas há vários dias, chamaram a polícia.

Quando as autoridades arrombaram a porta da casa das duas senhoras, no bairro CPA 4, em Cuiabá, capital do estado brasileiro de Mato Grosso, a cena que os agentes viram era verdadeiramente dantesca. A idosa estava caída no chão, consciente e em pânico, com o corpo da filha por cima dela, impedindo-lhe qualquer movimento.

Pela fragilidade decorrente da avançada idade, a idosa não tinha forças para tirar a filha de cima dela e estava tão sufocada que não conseguia nem gritar por socorro.



Para piorar o desespero da idosa, com a temperatura em Cuiabá na casa dos 40 graus há vários dias, o corpo da filha já estava em adiantado estado de decomposição, exalando um odor fétido.

De acordo com a análise inicial dos agentes e algumas informações prestadas pela idosa, não houve qualquer crime e sim uma triste fatalidade.



A filha da idosa, que era quem cuidava dela, morreu aparentemente de mal súbito quando ajudava a mãe a dar alguns passos e caiu sobre ela, que, não fosse o cuidado dos vizinhos, poderia ter morrido lentamente sem que pudesse fazer algo para evitar esse triste fim.