Idosa é mãe pela primeira vez aos 75 anos

Uma idosa de 75 anos deu à luz uma menina após engravidar com recurso a fertilização in vitro. A bebé nasceu prematura, com 30 semanas, e apenas 1,5 quilos no Kinker Hospital, em Rajasthan, na Índia.De acordo com o Mirror, que cita fonte dos médicos da unidade hospital privada, a gravidez da mulher foi complicada, dado que esta sofria de problemas nos pulmões.O parto foi de cesariana, e a menina teve de ficar numa incubadora, devido à falta de peso.A idosa e o marido, de 80 anos, sonhavam há vários anos em ser pais. O casal adotou uma criança, mas tinha o desejo de ter o próprio filho.A mãe já recebeu alta hospitalar, mas a criança continua a receber cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do hospital.