Idosa enterra vivo o cão da vizinha depois deste "não parar de ladrar"

Uma mulher, de 82 anos, enterrou vivo o cão da vizinha, esta terça-feira, alegando que o mesmo não parava de ladrar. A dona do animal, de 33 anos, disse à polícia de Planura, no Brasil, que a idosa confessou ter cavado um buraco, no jardim, e que enterrou o cão, justificando que o ladrar do animal a mantinha acordada durante a noite.Após a confissão da idosa, a mulher constatou que no jardim havia uma área de terra remexida e, enquanto cavava o local para salvar o animal, a vizinha que observava ameaçou-a para "nunca mais deixar o cão aproximar-se".Segundo o jornal britânico Mirror, os meios de comunicação locais relataram que a idosa foi posteriormente e acusada de maus tratos a animais.Imagens mostram o momento em que o animal consegue sair do buraco, debaixo de terra.