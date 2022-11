Idosa norte-americana celebra primeira festa de aniversário aos 105 anos

Lorene Summey

Somerset Court em Cherryville

celebrou a primeira festa de aniversário aos 105 anos, esta sexta-feira, no larCarolina do Norte, EUA.Segundo imagens divulgadas pelo site de notícias norte-americano Breitbart News, mostram um grande cartaz no exterior do lar de idosos que diz: "Happy 105th Birthday, Lorene" (Feliz 105º aniversário, Lorene) e cartões pendurados no tecto e paredes dentro da residência sénior.Segundo a Breitbart News, a aniversariante vestia um vestido cor-de-rosa, uma tiara e estava muito feliz quando entrou no salão, enquanto era filmada. Foi ainda muito aplaudida por todos os presentes.Na festa, a idosa recebeu ainda uma dedicatória do presidente da câmara local e ainda a visita de um pónei. Lorene ficou muito feliz com a festa de aniversário porque tinha todos os amigos e família presentes, refere a Breitbart News.