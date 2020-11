Idosa que recebeu serenata do marido pela janela do hospital e emocionou o mundo morre em casa

A história de amor de um casal de idosos italianos, Stefano e Carla Bozzini, emocionou o mundo após um vídeo do homem a fazer uma serenata à mulher com quem estava casado há 47 anos, pela janela do hospital onde esta estava internada em Emilia-Romagna, Itália. Soube-se esta sexta-feira que Carla, com cerca de 80 anos, morreu em casa.

A idosa tinha tido alta hospitalar no início do mês, após ter feito uma série de exames de diagnóstico a um tumor, que poderá ter contribuído para a morte da idosa.

A presidente da Câmara de Piacenza, Patrizia Barbieri, lamentou a perda de Carla, recordando as saudades que Stefano tinha tido da esposa, que não pode visitar devido às restrições impostas devido à Covid-19, que estabelecem a proibição das visitas nos hospitais. "Esta doença separou-os do abraço um do outro. Naquela serenata, todos nós vimos o amor deles, na sua simplicidade e imediatez, como língua universal", escreveu numa homenagem feita nas redes sociais.

Carla não estava infectada com o novo coronavírus, adiantam os meios de comunicação locais,

Stefano Bozzini, de 81 anos, correu mundo após fazer a declaração de à mulher e fazer-lheuma serenata, que a amada viu pela janela do quarto de hospital.

Com a ajuda das enfermeiras do hospital de Castel San Giovanni, em Emilia-Romagna, Carla conseguiu ver o marido e receber as juras de amor de uma forma única.

Stefano conseguiu aceder ao pátio do hospital e aí tocou acordeão e deleitou não só a mulher, como todos aqueles que ouviram a bela música entrar pela janela e não deixaram de espreitar o que se passava.

O homem tocou-lhe a sua música preferida "Spanish Eyes" de Engelbert Humperdinck. "Ela é apaixonada por aquela música, e eu toco-a quase sempre quando estamos em casa. Assim que a ouviu, aproximou-se da janela e eu consegui vê-la", contou na altura o idoso ao The Guardian.