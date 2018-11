Idoso de 102 anos morre depois de ficar preso no telhado da casa

Homem tinha ficado por três dias no local até que uma vizinha percebeu que algo estava errado.

13:01

Um homem de 102 anos que vivia em Devon, no Reino Unido, morreu depois de ficar preso durante três dias no telhado da casa. Uma vizinha chamou os Serviços de Emergência quando percebeu que algo não corria bem ao ver três garrafas de leite ainda cheias do lado de fora da vivenda de Ron Easton, perto de uma praia.

"Ele costumava levar o leite todos os dias, então percebi que havia algo errado quando vi à porta as garrafas de segunda-feira e terça-feira – o que provavelmente significa que ele estava no telhado desde domingo", afirmou a mulher ao jornal Independent.

Easton tinha subido com uma caixa de ferramentas para consertar uma antena, mas acabou por cair ou colapsar e ficou preso durante os dias seguintes, segundo avança o Corpo de Bombeiros de Devon e Somerset.

Uma ambulância foi enviada ao local e o homem foi encontrado ao lado das ferramentas, desfalecido e com a cara para baixo. Os bombeiros e paramédicos retiraram-no do telhado e levaram-no para o Hospital Plymouth na quarta-feira.

A família confirmou a morte do homem centenário dois dias depois.