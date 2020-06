Idoso de 80 anos atirado ao chão e arrastado durante assalto violento

Um homem de 80 anos foi atirado ao chão e arrastado durante um violento assalto no Bronx, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.A vítima estava a caminhar na rua quando foi abordada por trás por um homem que lhe tentou roubar a mochila. O idoso resistiu e acabou por cair ao chão.O homem de 80 anos sofreu um corte no joelho mas recusou ser transportado ao hospital. As autoridades acabaram por divulgar as imagens do assalto e pedem ajuda a quem possa ter assistido ao crime, para poderem identificar o criminoso.