Idoso de 81 anos bate em ladrão que o tentou roubar numa farmácia no Brasil

Um idoso de 81 anos bateu num ladrão que o tentou roubr dentro de uma farmácia em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás. O ladrão foi preso pela polícia e incriminado por roubo qualificado.

O episódio aconteceu numa farmácia no bairro Jardim Novo Mundo, na capital goiana, quando o idoso foi até ao estabelecimento para levantar dinheiro e comprar um medicamento. Quando o cliente pagou no medicamento e voltou a guardar o dinheiro no bolso, o ladrão, que observava tudo com atenção, chegou de repente por trás, enfiou a mão no bolso do idoso e tentou roubar-lhe o maço de notas.

Num golpe certeiro, atingiu o assaltante com tanta força que este caiu ao chão e foi dominado pelo cliente que tinha tentado roubar.



O marginal conseguiu escapar das mãos do idoso, correu para a saída do estabelecimento, e, para não sair de mãos vazias, no caminho para a porta roubou o telemóvel de um dos funcionários da farmácia. Quando já estava quase na rua, apareceu a polícia.