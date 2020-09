Idoso de 89 anos que entrega pizzas para sobreviver recebeu 12 mil dólares de utilizadores do TikTok

Derlin Newey, entregador de pizzas de 89 anos, nunca tinha ouvido falar do TikTok até agora, altura em que recebeu 12 mil dólares de gorjeta de utilizadores desta aplicação. O idoso, que entrega pizzas porque o dinheiro que recebe mensalmente da segurança social norte-americana não chega para cobrir a suas contas, ficou quase sem palavras quando recebeu esta ajuda.

A quantia foi angariada pelos seguidores da família Valdez, um cliente habitual que pedia sempre que fosse Derlin Newey a fazer a entrega. Os milhares de seguidores desta família no TikTok sempre gostaram de seguir os vídeos da família onde aparecia Newey, mas nunca perceberam o motivo pelo qual ainda trabalhava.

"Como é que alguma vez poderei agradecer? Nem sei o que dizer", afirmou Newey, bastante emocionado, quando a família Valdez lhe entregou a quantia angariada no TikTok.

Newey, que não sabia o que era o TikTok, foi apanhado de surpresa e perguntou: "Então todas as vossas pessoas na Internet me conhecem? De entregar pizza?".

"É incrível. Toda a gente o adora. Ele precisava disto e fico mesmo contente que o tenhamos conseguido ajudar. Precisamos de tratar as pessoas com bondade e com respeito, da mesma forma que ele o faz. Derreteu os nossos corações", disse Carlos Valdez, que mantém esta conta de TikTok com a mulher e com a filha.