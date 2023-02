Um idoso de 91 anos foi acusado de matar a mulher de 92 anos, esta quinta-feira, em Bristol, Inglaterra.De acordo com o The Mirror, a polícia está a investigar John Woodbridge depois de Anne Woodbridge ter sido encontrada morta em casa, na segunda-feira de manhã.Depois de comparecer esta quinta-feira perante o Tribunal, as autoridades afirmaram que "um homem foi acusado após uma investigação sobre a morte de uma mulher em Bristol".