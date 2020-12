Idoso de 91 anos ligou para o hospital a perguntar pela vacina da Covid-19 e em poucas horas estava vacinado

O princípio do fim da pandemia está a acontecer este fim-de-semana alargado no Reino Unido, com os primeiros cidadãos a serem vacinados contra a Covid-19, naquela que já é considerada a maior operação de saúde pública de sempre no país.



Enquanto a primeira pessoa a ser vacinada tem estado sob os holofotes, outras biografias vão surgindo. É o caso de um senhor de 91 anos, Martin Kenyon, que uma equipa da CNN encontrou por acaso em Londres. Nem os filhos nem os netos sabiam da novidade ainda: acabou de ser vacinado contra a Covid-19. O repórter era aliás a primeira pessoa a saber, confessava o britânico, que não escondia a felicidade e alívio.







Com ele trazia um cartão com o nome e uma data dez dias depois para a confirmação de que tinha obtido a imunidade. "Segundo as diretrizes do NHS [o Sistema Nacional de Saúde inglês] entre sete a dez dias depois de tomar a vacina, o senhor deve ter obtido a proteção, a imunidade", acrescentou o repórter. Ainda a tempo do Natal. "É essa a minha intenção. "Qual é o interesse de morrer agora, depois de viver tanto tempo?"



"Estou muito entusiasmado [por ter a vacina], só espero não ter o raio do bicho", disse. "Porque tenho netos e quero viver muito. Não os tenho visto muito. Vou abraçá-los este Natal."



Veja o vídeo.





CNN found a man on the street in London, Martin Kenyon, age 91, who was one of the first people in the world to receive the coronavirus vaccine.



"Well, there’s no point in dying now when I’ve lived this long, is there?" pic.twitter.com/WajmeKbyoq