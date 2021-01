Estar internado com Covid-19 no hospital é uma batalha dura e solitária, já que os pacientes ficam impossibilitados de receber a visita de amigos e familiares. Mas Frederico Lucas Minatto, de 92 anos, viu o Hospital São José (HSJ), em Criciúma, no Brasil, abrir uma exceção para si, permitindo-lhe receber a visita da sua cadela, Lilica, a sua fiel companheira há mais de 10 anos.

O momento do reencontro ficou registado em fotografia e foi divulgado pelo hospital nas redes sociais, somando já mais de 14 mil partilhas.

"Uma dose de esperança para começar a semana", pode ler-se na publicação do hospital, que ainda explica que esta foi uma iniciativa das filhas de Frederico e que recebeu total apoio da equipa do HSJ.

Idoso de 92 anos com Covid-19 recebe visita surpresa da cadela no hospital

"Entre tantos desafios que os pacientes com Covid-19 enfrentam, a saudade da família, amigos e de quem se ama também se faz presente. Por isso, quando possível, encontros como esse são capazes de diminuir a saudade e trazer a alegria e principalmente a esperança tão necessária", refere a instituição.