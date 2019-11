Idoso deixado no chão despido durante 14 horas morre dois dias depois de ser encontrado

Um idoso morreu dois dias depois após ter caído e ficado 14 horas despido no chão, num lar no Reino Unido, de acordo com o The Mirror.

Kaniz Rashid e Margaret Shires, duas das mulheres que cuidavam de David Hustler e que o encontraram no chão, estão acusadas de negligência grave.

O idoso, de 75 anos, que tinha demência e Alzheimer. Morreu de pneumonia depois de outra funcionária do lar o levar ao hospital.

O tribunal ouviu as cuidadoras, que voltaram a colocar o homem na cama sem reportar a queda.

As duas funcionárias vão ouvir a sentença a 31 de janeiro de 2020.