Idoso enfurecido interrompe casal que tentava fazer sexo no metro

Mulher ripostou e chegou a agredir o reformado com um pontapé.

É um momento insólito que está a dar que falar nas redes sociais: um casal foi interrompido por um pensionista indignado quando se preparava para ter relações sexuais em cima do banco do metro, em Moscovo, na Rússia.



A situação bizarra ficou registada em vídeo onde a mulher surge em cima do homem, estendido nos bancos da carruagem, a tentar desapertar-lhe o fecho das calças. O casal aparenta estar alcoolizado.



É então que um homem idoso, que também seguia no comboio, decide interromper o casal e impede-os de fazer sexo naquele lugar público.



O reformado diz algo à mulher, que fica enfurecida e riposta com palavras e com um movimento brusco. Esta levanta-se e inflige um pontapé ao idoso, perante a indiferença dos restantes passageiros.







O vídeo, que foi partilhado nas redes sociais, está a ser alvo de várias críticas que culpam as pessoas que estavam no local e nada fizeram para defender o reformado.