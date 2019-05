Idoso espanca esposa até à morte por não conseguir cuidar da sua demência

Lawrence Franks, um homem de 84 anos do Reino Unido, espancou a esposa até à morte por não aguentar mais cuidar da demência da mulher.O crime foi divulgado no documentário "Ambulance" da BBC One. Lawrence ligou aos serviços de emergência momentos após o crime e afirmou: "eu matei a minha mulher"."Ela morreu, é tudo o que existe", comunicou Franks na chamada para as autoridades. "Há uma festa de jovens aqui ao lado, não usem sirenes", acrescentou.Lawrence Franks e a mulher, Patricia Franks, partilharam casa durante 58 anos, mas Lawrence não conseguiu aguentar mais ver o estado em que a mulher se encontrava, com demência há mais de uma década, e acredita que o crime que executou foi um "ato de misericórdia".Patricia Franks estava praticamente imóvel, incontinente e não reconhecia Lawrence há vários anos.O crime aconteceu a 7 de julho de 2018. Depois de espancar a mulher, Lawrence sufocou Patricia com uma almofada.Lawrence admitiu o crime e declarou-se culpado do homicídio da mulher. O homem foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa de mais dois anos. O tribunal sentenciou que Franks estava a sofrer de uma "desordem de adaptação" com a doença da esposa, o que levou à execução do crime.