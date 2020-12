Idoso morre cinco dias depois de receber a vacina da Pfizer

Um homem residente num lar de idosos em Lucerne, na Suíça, morreu cinco dias depois da toma da vacina da Pfizer.O idoso foi vacinado no dia 24 de dezembro juntamento com outros residentes do lar. Dois dias depois começou a queixar-se de dores abdominais e na uretra. A pressão sanguínea desceu e o ritmo cardíaco disparou acabando por, três dias depois, morrer.Segundo os meios de comunicação locais, esta não erra a primeira vez que o homem em causa sofria uma reação adversa a uma vacina. Segundo o jornal suíço Zeitpunkt, o idoso reagiu negativamente à vacina da gripe, porém, essa informação não foi comunicada à equipa de vacinação que se deslocou ao lar.Na noite em que morreu, o abdómen do idoso estava rígido e dorido, revela o médico do lar.Apesar de sofrer de demência, o homem era saudável, indicou o lar. Ainda não há nada que indique que o paciente tenha morrido como consequência de ter tomado a vacina, só a autópsia poderá determinar se há ligação entre a morte e a toma da Pfizer.