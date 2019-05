Idoso pede a jovem para ser mais simpática e é empurrado do autocarro

Uma jovem de 25 anos empurrou um homem de 74 do autocarro após se envolver numa discussão com vítima. O crime ocorreu no passado mês de março e foi a Polícia Metropolitana de Las Vegas, EUA, que decidiu utilizar as redes sociais para partilhar o vídeo do crime.A vítima, Serge Fournier, foi internada num hospital local e acabou por não resistir aos ferimentos.Segundo as autoridades a suspeita, identificada como Cadesha Bishop, envolveu-se numa discussão com o idoso após este lhe ter pedido para ser mais simpática com os mais velhos. Perante o apelo do homem a jovem decidiu empurrá-lo no momento em que este se preparava para sair do autocarro.Cadesha foi detida e é agora acusada de homicídio.