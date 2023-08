Idoso tenta embarcar para Lisboa com 4,7 quilos de cocaína escondida em sutiãs

Um homem de 78 anos foi detido na passada sexta-feira, no Aeroporto Aluízio Alves, em Natal, no Brasil, por ter tentado embarcar com 4,7 quilos de cocaína escondida em sutiãs. O voo tinha destino a Lisboa.Segundo a Polícia Federal brasileira (PF), a quantidade de produto estupefaciente foi descoberta após uma ação de fiscalização."Foram encontrados na sua mala, escondidos em modelos de sutiãs, um total de 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva contendo a droga compactada em forma de pó e que serviam como enchimento", pode ler-se num comunicado divulgado no site da PF.O homem, de nacionalidade sueca, explicou à Polícia Federal brasileira que conheceu virtualmente um empresário que se tinha oferecido para cobrir os custos da sua estadia naquele país.O indivíduo relatou que foi procurado por um desconhecido no hotel em que estava hospedado em São Paulo poucos minutos antes do check-out para seguir para Natal. O empresário terá pago as despesas do homem e ter-lhe-à entregado uma mala que deveria ser levada para Paris, França.O suspeito, cuja identidade não foi revelada, responde pelo crime de tráfico internacional de droga e encontra-se atualmente detido na sede da PF.