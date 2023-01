Idosos apanhados em vídeo a assaltar farmácia para roubar medicamentos

Um grupo de idosos foi filmado a roubar medicamentos de uma farmácia, na zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil.

O assalto inusitado aconteceu na segunda-feira, durante a madrugada, e as imagens de videovigilância mostram os três idosos a entrar na farmácia, às escuras, e a usarem lanternas para conseguirem chegar às prateleiras.

Os assaltantes levaram dezenas de medicamentos e o prejuízo estimado é de mais de 12 mil euros. Segundo o jornal ‘O Globo’, o proprietário da farmácia, localizada no Bairro Engenho Novo, explicou que várias prateleiras ficaram vazias e o trio de assaltantes deixou apenas ficar genéricos. Por outro lado, não levou dinheiro.

Foram roubados medicamentos de marca para a artrose, colesterol, pressão arterial, assim como anticoagulantes.

As autoridades procuram agora identificar os assaltantes, que fugiram do espaço de carro. O policiamento foi, entretanto, reforçado no bairro.