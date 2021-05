Iglesias anuncia saída da vida política após eleições para a Comunidade de Madrid

O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciou o abandono “de todos os cargos” que ocupa e também da atividade política.



As eleições de terça-feira na Comunidade de Madrid, que deram uma vitória esmagadora ao PP e a Isabel Díaz Ayuso, causaram uma baixa de peso na política espanhola.O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciou o abandono “de todos os cargos” que ocupa e também da atividade política.

Iglesias sai de cena cerca de um ano e meio depois de fazer história ao levar o Podemos para o governo, onde ocupou o cargo de vice-presidente até se candidatar à comunidade madrilena.



Enquanto a líder do Cidadãos, Inés Arrimadas, se esquivou a assumir culpas pela derrocada do seu partido (3,5% dos votos e zero deputados), Iglesias assumiu responsabilidade pelo facto de não ter travado o Vox (extrema-direita), que obteve 9% dos votos e elegeu 13 deputados, contra os 7% e 10 deputados do Podemos.



Este fracasso foi a última gota que ‘forçou’ a saída de Iglesias. É que o Podemos sob a sua liderança tinha já perdido votos na Galiza e no País Basco, enquanto na Catalunha manteve a votação, sem crescer.





“Deixo a política de partidos e institucional”, afirmou, concluindo: “Continuarei comprometido com o meu país, mas não serei um tampão para a renovação de lideranças que precisa de ser feita no partido”. E explicou que foi transformado num “bode expiatório” que “mobiliza os afetos mais negros e contrários à democracia”.





No adeus, regressou às origens e citou um verso do cantor da revolução cubana Silvio Rodríguez: “Não sei o que é o destino, caminhando fui o que fui. Morro como vivi”.



“Um novo capítulo em Espanha”



“Começa um novo capítulo da História de Espanha”. Foi com estas palavras que Isabel Díaz Ayuso celebrou a vitória. Mas os 65 deputados eleitos pelo PP ficam a 4 da maioria absoluta, pelo que necessita do apoio dos extremistas de direita do Vox, ou da sua abstenção, para ser investida presidente madrilena.