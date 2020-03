Ignaz Semmelweis: A história do homem que nos ensinou a lavar as mãos e morreu num manicómio

Estamos a travar uma guerra contra o coronavírus, e uma das nossas principais armas é algo tão simples como lavar as mãos com água e sabão. Há cerca de 150 anos, o homem que primeiro notou que lavar as mãos salvava vidas morreu num manicómio. Chamava-se Ignaz Semmelweis.Este sábado, a Google homenageou-o com um Doodle, o desenho que surge na homepage do motor de busca. Semmelweis era húngaro e nasceu em 1818, em Budapeste. Decidiu trocar Direito por Medicina, tendo-se licenciado em 1844. Dois anos depois, especializou-se em Obstetrícia e foi trabalhar para o Hospital Geral de Viena, Áustria.No hospital, morriam centenas de mulheres por infeção puerperal - na altura, pensava ser-se uma febre. Esta doença surgia nas mães e recém-nascidos e era capaz de matar dias depois do parto. Intrigado, Semmelweis foi testando várias hipóteses para perceber a origem da doença. Por exemplo, impediu o padre que visitava as mulheres doentes de ver também as saudáveis. Mas as mortes não diminuíram.Só quando um dos seus colegas, Jacob Kolletschka, morreu em 1847 com algo semelhante à chamada febre puerperal é que Semmelweis percebeu melhor o que se passava. Kolletschka morreu depois de se cortar sem querer com o bisturi de um estudante que realizava uma autópsia. Semmelweis percebeu que entre o colega e as mulheres vitimadas pela febre existia algo em comum.As mulheres que morriam eram acompanhadas por médicos e estudantes que acabavam o seu trabalho na sala de autópsias e faziam partos, de seguida. Semmelweis concluiu que, nas mãos dos clínicos, se encontravam substâncias dos cadáveres que eram transmitidas às mulheres, a "matéria cadavérica". A sua hipótese ganhou mais fôlego ao comparar a mortalidade entre as mulheres vistas por médicos, e as seguidas por parteiras. Na sala destas últimas, morria menos gente. Afinal, as parteiras não contactavam com os cadáveres.Então, em 1847, Semmelweis convenceu as pessoas a lavarem as mãos. Usou até uma solução de cloreto de cálcio, ordenando aos médicos passar água e sabão nos dedos a seguir. As mortes caíram mas houve resistência às ideias do médico húngaro. Os seus colegas e estudantes não gostaram da ideia de as suas mãos provocarem a morte das pacientes. Ao longo da sua vida, Semmelweis não teve grande sucesso em provar que estava certo.Em 1849, Semmelweis sairia do hospital de Viena. Anos depois, caiu em depressão e acabou por ser internado num manicómio pelos seus colegas, onde morreu a 13 de agosto de 1865. Tinha 47 anos. Morreu devido a um ferimento que contraiu na mão e que infetou.As suas ideias seriam seguidas mais tarde por Louis Pasteur, que se dedicou ao combate às infeções, e por Joseph Lister, que aplicou as técnicas de desinfeção na cirurgia. Em Budapeste, existe uma estátua de Semmelweis. Aos seus pés, está a escultura de uma mulher que amamenta um bebé e olha para cima.