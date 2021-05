Igreja católica denuncia ataques armados a escolas e hospitais na República Democrática do Congo

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denunciou esta segunda-feira uma "situação dramática" na região central da República Democrática do Congo (RDCongo), onde grupos armados atacam escolas e hospitais, matando alunos, professores e doentes.

De acordo com a Fundação AIS, organização cristã que é o secretariado português da organização internacional Aid to the Church in Need (ACN), a situação na diocese de Butembo-Beni, na região oriental da República Democrática do Congo, é particularmente grave.

Segundo o bispo Paluku Sekuli Melchisédech, que transmitiu o mais recente ponto da situação à Fundação AIS, através de uma videoconferência, "o número de incidentes é particularmente elevado na parte norte" desta diocese.