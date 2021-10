Igreja Católica venezuelana acusa políticos de não estarem em sintonia com necessidades do povo

A Igreja Católica venezuelana acusou os políticos afetos ao Governo e à oposição de não estarem em sintonia com as necessidades do povo e que as eleições de novembro não podem ser promovidas como solução para a crise.

"Parece que uma coisa é a realidade do país e outra é o tipo de campanha eleitoral. A mensagem dos líderes de um lado e de outro, que parecem estar a falar para outro país sem ter em conta as necessidades do povo", disse o arcebispo de Caracas aos jornalistas.

Baltazar Porras lembrou que a Venezuela vai a eleições regionais e municipais, em 21 de novembro, sublinhando, no entanto, que a questão não é simplesmente decidir votar ou não, analisar se há condições ou não, se as negociações entre o Governo venezuelano e a oposição estão ou não suspensas, ou se há unidade ou não entre fatores políticos.