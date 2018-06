Igreja do Minnesota paga 210 milhões a vítimas de abusos sexuais por clero

Este é o segundo maior pagamento no escândalo que abalou a Igreja Católica.

Por Lusa | 14:35

A arquidiocese de Saint Paul e Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota, concordou em pagar 210 milhões de dólares (179,4 milhões de euros) a 450 vítimas de abusos sexuais por parte de clérigos.

O valor, anunciado na quinta-feira, é o segundo maior pagamento dos Estados Unidos no escândalo que abalou a Igreja Católica no país.

Segundo o advogado das vítimas, Jeff Anderson, o acordo inclui medidas de responsabilização. O dinheiro vai para uma conta para distribuir pelas vítimas, com a quantia para cada um a ser determinada mais tarde.



Este é o segundo maior pagamento no escândalo sexual que abalou a Igreja Católica Romana, segundo o site BishopAccountability.org. O maior pagamento aconteceu em 2007 quando a Arquidiocese de Los Angeles resolveu casos de abuso sexual de clérigos ao pagar 660 milhões de dólares, cerca de 565 milhões de euros, a 508 vítimas.



De acordo com a revista Time, 15 arquidioceses católicas em todo o país entraram com pedido de falência, incluindo três em Minnesota, enquanto tentavam se proteger de crescentes alegações de abuso sexual por membros do clero.