Igreja transforma-se em bar em protesto contra medidas do governo para o coronavírus

Uma igreja na Argentina está a dar que falar depois do pastor responsável, Daniel Cattaneo, ter encetado um protesto muito peculiar contra as medidas tomadas pelo governo argentino para fazer frente à pandemia do novo coronavírus. O pároco da igreja de San Lorenzo transformou-a num bar, para protestar a decisão governamental de permitir a abertura de bares e restaurantes com 30% da capacidade máxima, mas permitir apenas 10 pessoas nas cerimónias religiosas.

O pastor, assim como outros colegas, queixam-se de "discriminação" e, por isso, esta semana despiram as batinas e vestiram-se de empregados de mesa, colocaram mesas no interior da igreja e mudaram toda a decoração para que a igreja se assemelhasse a um bar.

Desde então que a igreja de San Lorenzo está a funcionar como "um bar de adoração" explica o pastor Daniel Cattaneo, em que os pastores, vestidos de barmen, ‘servem’ bíblias às mesas.

"Estamos aqui hoje, vestidos assim, de tabuleiros nas mãos, porque parece que é a única forma de nos deixarem servir a palavra de Deus. Por isso, para além dos panados de vitela para a mesa quatro, aqui vai a palavra de Deus, vinda da casa de Nosso Senhor, para todas as nações", afirmou o pároco com humor.

O pastor explica que todas as regras de segurança e prevenção da covid-19, aplicadas aos restaurantes e bares na Argentina, estão a ser seguidas pelos ‘clientes’. O distanciamento entre mesas, o uso obrigatório de máscaras e a desinfeção de todas as superfícies (e das mãos).

Para contornar as medidas decretadas pelo governo de limitação do número de participantes em cerimónias religiosas dentro de igrejas, o padre Daniel Cattaneo já preparou outra alternativa: este domingo o pároco está a organizar uma missa em modelo ‘drive-in’.