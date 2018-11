Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igreja transmite em direto momento em que pastor é baleado

Vítima é atingida por dois disparos, em Mogi, São Paulo.

17:41

Um pastor evangélico foi baleado este domingo à noite numa igreja de São Paulo, no Brasil, e as imagens dos disparos do atirador contra a vítima foram vistos na transmissão que estava a decorrer em direto pela igreja, durante culto em Mogi.



Segundo pode ver-se no vídeo, partilhado pela imprensa brasileira, a vítima é atingida por dois disparos. O autor dos disparos foi imobilizado por várias pessoas presentes até à chegada da Polícia Militar brasileira.



O pastor foi socorrido e internado numa unidade hospitalar, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.



O atirador, Weslei Silva Souza, de 30 anos, referiu que entrou no local apenas para roubar, apesar de as imagens mostrarem o homem a entrar a igreja e a ir diretamente ao altar, disparando de imediato.