Igreja usa doações para pagar contas médicas a famílias no valor de 2 milhões de euros

Uma igreja no norte do Texas, Estados Unidos, está a usar doações para pagar contas médicas às famílias da comunidade. A iniciativa arrancou em maio deste ano e já foram pagas dívidas no valor de mais de dois milhões de euros.

O pastor Josh Howerton disse na semana passada à BBC News que a iniciativa faz parte do projeto "Pay it Forward", uma campanha idealizada para encorajar os membros da comunidade a participar em atos de solidariedade com o pretexto das celebrações pelos 40 anos de existência da igreja.

"Queríamos celebrar o nosso 40.º aniversário, dando de volta a toda a comunidade a generosidade que nos tem sido demonstrada ao longo dos anos", adiantou Howerton.

Com a colaboração de uma organização sem fins lucrativos chamada "RIP Medical Debt" – organização que usa doações para comprar dívidas médicas e depois perdoa-as -, a igreja identificou os beneficiários.

A instituição religiosa contribuiu ainda para organizações locais abordando problemáticas como o tráfico humano, os sem-abrigo e violência doméstica.

A decisão de pagar as contas médicas às famílias da comunidade surgiu depois de serem avaliadas estatísticas que mostram que 60% dos casos de bancarrota nos EUA podem ser atribuídos a dívidas médicas.



De acordo com um estudo publicado em Fevereiro deste ano no American Journal of Public Health, os problemas de saúde contribuíram para 66.5% dos casos de falência no país.