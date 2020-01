IKEA paga 41 milhões de euros a família de criança que morreu sufocada debaixo de cómoda

A IKEA vai pagar 46 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) aos pais de uma criança que morreu sufocada depois de uma cómoda ter caído em cima dela, nos Estados Unidos.



Segunda avança a BBC, a família de Jozef Dudek, de dois anos, meteu a marca sueca em tribunal depois do trágico acontecimento.





Sabe-se que as partes chegaram agora a acordo. A marca reconhecida no ramo imobiliário vai pagar uma indemnização aos lesados. De acordo com os advogados, este é o valor acordado mais alto em casos deste género.O caso remonta a maio de 2017, quando a peça de mobiliário, da linha MALM, com cerca de 32 quilos, caiu em cima da criança. Debaixo do móvel, o menino acabou por morrer sufocado.Já em 2016 a empresa sueca tinha pago 50 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de euros) às famílias das três crianças norte-americanas que morreram esmagadas por cómodas da mesma gama.

"Apesar de nenhum acordo alterar os eventos trágicos que nos trouxeram aqui, pelo bem da família e de todos envolvidos, estamos gratos que este caso tenha tido uma resolução", disse o porta-voz da IKEA. "Continuamos a trabalhar para resolver questões de segurança que são muito importantes para nós", referiu.