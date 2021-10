A ilha espanhola de La Palma registou este sábado um sismo de 4,9 de magnitude, no dia em que o vulcão voltou a sofrer um colapso no cone principal, causando grandes derrames de lava.De acordo com o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, o sismo foi o de maior magnitude desde a erupção do vulcão há mais de um mês, tendo sido registado às 16h34 locais em Villa de Mazo, a 38 quilómetros de profundidade e sentido pela população em toda a ilha.