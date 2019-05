Ilha do Príncipe e Sobral celebram centenário do eclipse que permitiu validar a Teoria da Relatividade de Einstein

A ilha do Príncipe e a localidade brasileira de Sobral assinalam esta quarta-feira os 100 anos da comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, uma "revolução científica" e um momento histórico no pós-Primeira Guerra Mundial.O eclipse solar ocorrido em 29 de maio de 1919 permitiu a duas equipas de astrónomos britânicos, uma na ilha são-tomense do Príncipe -- chefiada por Arthur Eddington - e outra em Sobral (Ceará) -- liderada por Andrew Crommelin -, comprovar a teoria do encurvamento gravitacional da luz, formulada quatro anos antes pelo físico alemão Albert Einstein.Em São Tomé e Príncipe, as celebrações do centenário decorrem desde sábado e terminam hoje, com a inauguração do Espaço Ciência Sundy, na roça com o mesmo nome - onde ocorreu a observação do eclipse -, com a presença do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho.O Espaço pretende "valorizar e reconhecer a herança científica, cultural e histórica da ilha do Príncipe", disponibilizando uma exposição interativa sobre o fenómeno.A cidade brasileira do Sobral recebeu nos últimos dias palestras, mostras sobre Astronomia, Astrofísica, História do eclipse de 1919, Relatividade Geral e Cosmologia, assim como o lançamento de livros sobre o tema, numa parceria entre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Prefeitura de Sobral e o Governo do estado do Ceará.Para hoje, entre outros eventos, está prevista a realização, no Theatro São João, da 'Global Opera in Science', com transmissão simultânea em Sobral, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Ilha do Príncipe e Noruega, e que conta com a participação de alunos dos dois países.Será ainda reinaugurado o Museu do Eclipse, com apresentação da Orquestra da Universidade Federal do Ceará.