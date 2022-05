Ilhas Salomão denunciam ameaça de invasão e Austrália pede calma

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, pediu esta quinta-feira calma às Ilhas Salomão, depois de o líder ter referido uma ameaça de invasão e de ser tratado como uma criança a brandir uma arma.

Não há "nenhuma preocupação" com o pacto de segurança, disse o chefe do Governo das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, sobre o acordo assinado com a China, no mês passado.

Sogavare lamentou, na mesma ocasião, a "contínua falta de confiança" de outros países, numa referência às preocupações manifestadas pela Austrália e pelos Estados Unidos por recearem que Pequim possa estabelecer uma presença militar no arquipélago, a dois mil quilómetros de território australiano.