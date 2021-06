Ilibação de ex-ministro da Saúde brasileiro por autorização de Bolsonaro abre guerra no Exército

O Exército brasileiro entrou em perigosa ebulição e vive a sua pior crise desde a redemocratização do país, em 1986, após o comandante-geral, general Paulo Sérgio Nogueira, ter validado, para se manter no cargo, uma exigência do presidente Jair Bolsonaro. Nogueira ilibou o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, acusado de infringir o código de disciplina militar ao participar numa manifestação a favor de Bolsonaro.









Militares em atividade são proibidos de participar em eventos políticos e, por isso, após Pazuello discursar numa manifestação pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro, em maio, o Exército instaurou um processo contra ele por indisciplina e foi decidido que a punição seria severa, para desestimular novas insubordinações. Mas Jair Bolsonaro, que tem tentado a todo o custo que as Forças Armadas o apoiem publicamente, interferiu, ordenou que Pazuello fosse absolvido e deixou claro que demitiria o comandante-geral se ele o contrariasse.

De forma surpreendente, o comandante do Exército ignorou as rigorosas regras militares e fez o que Bolsonaro mandou, deixando os seus colegas comandantes da Marinha e da Força Aérea indignados e reacendendo o temor da politização das tropas e da deflagração de um golpe de Estado, já ameaçado diversas vezes pelo presidente brasileiro.