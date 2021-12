Ilibados militares dos EUA envolvidos em ataque fatal com 'drone' no Afeganistão

Nenhum dos militares norte-americanos envolvidos no ataque com 'drone' no Afeganistão que em agosto causou a morte a vários civis, incluindo crianças, vai enfrentar processos disciplinares, segundo fonte da Defesa dos Estados Unidos.

Fontes do Pentágono citadas pela AP, adiantaram que o secretário da Defesa, Lloyd Austin, aprovou as recomendações sobre eventuais processos disciplinares aos generais que lideram o Comando Central e o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, com base nas conclusões de uma avaliação independente.

A avaliação independente tinha concluído, em 03 de novembro, que o ataque norte-americano com 'drone' que matou civis e crianças em Cabul no final da guerra no Afeganistão não foi causado por negligência e não recomendou qualquer ação disciplinar.