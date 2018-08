Illinois promove canábis para fins medicinais como alternativa aos analgésicos

Nova lei permite a compra de canábis apenas em locais autorizados e com a prescrição de um médico.

Por Lusa | 03:04

O governador do estado de Illinois promulgou na terça-feira uma lei que facilita o acesso ao canábis para fins medicinais, como alternativa aos analgésicos opioides responsáveis por milhares de mortes nos Estados Unidos.

"Esta lei apresenta uma alternativa a todos aqueles que precisam de controlar a dor e lutar contra os efeitos colaterais e negativos dos opioides - incluindo o vício", afirmou Bruce Rauner, ao assinar a lei intitulada 'Alternativa aos Opioides'.

Com efeito imediato, a nova lei permite a compra de canábis apenas em locais autorizados e com a prescrição de um médico, mas descarta as impressões digitais e outras verificações criminais exigidas, até então, a outros consumidores.