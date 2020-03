Uma idosa foi fotografada a olhar para as prateleiras vazias de um supermercado, em Melbourne, Austrália.O jornalista do Nine News, Seb Costello, publicou a imagem no Twitter e disse que a mulher estava em lágrimas."Isto mostra quem está a sofrer com a tendência desnecessária de comprar tudo em pânico", escreveu.O porta voz do supermercado chama a atenção para não se comprar desesperadamente numa época em que se vive uma pandemia.