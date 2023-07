Telescópio James Webb mostra o nascimentos das estrelas como nunca foi visto

A primeira imagem de aniversário do Telescópio Espacial James Webb da NASA mostra uma nova forma de olhar para o nascimento de estrelas no Espaço, com imagens cheiras de pormenores nunca antes vistos.Segundo a NASA, a nova imagem mostra o complexo de nuvens Rho Ophiuchi, a região de formação de estrelas mais próxima da Terra."Em apenas um ano, o Telescópio Espacial James Webb transformou a visão que a humanidade tem do cosmos, espreitando para dentro de nuvens de poeira e vendo a luz de cantos longínquos do universo pela primeira vez. Cada nova imagem é uma nova descoberta, dando aos cientistas de todo o mundo a possibilidade de fazerem e responderem a perguntas com as quais nunca sonharam", disse Bill Nelson, Administrador da NASA.