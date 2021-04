Imagem de menina de quatro anos a jantar na rua gera revolta contra governo irlandês

A fotografia de uma menina sem-abrigo, de quatro anos, a jantar na rua em cima de um recipiciente de plástico, em Dublin, na Irlanda, está a gerar revolta e indignação contra o governo do país.



Segundo o Dublin Live, a imagem comovente foi captada por uma voluntária de uma instituição de caridade, com uma legenda em que culpava o governo das situações de pobreza verificadas no país.



Tony Walsh, cofundador da 'Feed Our Homeless', uma instituição para sem-abrigos, partilhou a imagem e endereçou igualmente duras críticas ao executivo.

"Esta fotografia de uma criança a jantar sentada num caixote nas ruas de Dublin é certamente vergonhosa e inaceitável. Nenhuma criança ou qualquer indivíduo deveria ter que sentar-se na rua assim", desabafou.