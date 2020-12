Imagem emocionante mostra auxiliar de enfermagem a dar colo a idosa em plena pandemia

A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios aos profissionais e cuidadores. Para além dos habituais tratamentos, muitos foram fundamentais no contacto mais próximo dos pacientes.É o caso de Valdirene Machado, uma auxiliar de 35 anos que trabalha há sete anos no Lar Vicentino, no estado brasileiro de São Paulo. A profissional minimiza o sofrimento dos utentes do lar através do carinho e afeto.Um desses momentos ficou registado numa imagem publicada em novembro passado onde Val, como é conhecida, surge a dar colo a uma idosa, que aproveita para abraçar de volta a auxiliar.Em declarações ao G1, Valdirene relembra que "é preciso ter esse carinho, além de fazer o básico". A auxiliar revela que não tem contacto com os filhos, de 4 e 8 anos, há um mês, numa tentativa de minimizar os possíveis contágios da Covid-19.O lar registou até ao momento 70 infetados, sendo que 15 deles morreram por complicações da doença.