Imagens arrepiantes mostram carro a colidir contra restaurante em Marrocos

Um carro descontrolado colidiu com um restaurante de fast food italiano em Marraquexe, Marrocos, e fez nove feridos.Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, vários clientes estavam no interior do estabelecimento este domingo, pelas 2 horas da madrugada, quando o condutor perdeu o controlo da viatura.O veículo fora do controlo embateu num poste de eletricidade antes de entrar no restaurante, colidindo com várias cadeiras e mesas.Os feridos foram transportados para o hospital, sendo que cinco dos quais são feridos ligeiros.Imagens arrepiantes mostram o momento em que a viatura investe contra o restaurante.