Imagens chocantes mostram criança em desespero na fronteira entre Turquia e Grécia

A young girl is treated for the effects of tear gas fired by the Greek police at the migrants on the Turkey/Greece border.

More here: https://t.co/FAhkkKSov4 pic.twitter.com/jDh2BhUPx8 — Mark Stone (@Stone_SkyNews) February 29, 2020

Milhares de migrantes têm tentado nos últimos dias cruzar a fronteira entre a Turquia e a Grécia. Nas últimas horas surgiram relatos de que mulheres e crianças tinham sido atingidas por gás lacrimogéneo durante confrontos com as autoridades gregas.O jornalista da Sky News, Mark Stone, revelou no seu Twitter pessoal um vídeo chocante de uma mãe a tentar aliviar a dor de uma criança que terá sido atingida com gás lacrimogéneo, enquanto isso, a mulher mantinha um outro bebé ao colo.Há já um acampamento improvisado ao longo da fronteira entre a Turquia e a Grécia, onde se concentram cerca de 3 mil refugiados sírios, afegãos, iranianos e somalis que tentam chegar a território europeu. Entre as centenas de pessoas estão, por exemplo, famílias que fugiram da guerra na Síria.Os relatos trágicos multiplicam-se numa altura em que a Grécia não mostra qualquer abertura para permitir a entrada de migrantes no país.A Grécia foi a principal porta de entrada de centenas de milhares de migrantes à procura de asilo para a Europa entre 2015 e 2016. Já existem mais de 40.000 migrantes nas ilhas do Mar Egeu, a viverem em campos severamente superlotados e em más condições.