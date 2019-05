Imagens de cães verdadeiros em máquina de brinquedos geram indignação

Todos conhecemos as famosas máquinas em que uma "garra" desce e mede a destreza de quem a controla em troca de um brinquedo.Mas imagens publicadas no Twitter mostram este mesmo jogo... com cães reais, o que gerou forte indignação tanto nas redes sociais como junto das organizações de defesa dos animais. O caso chega da China.Nas imagens partilhadas veem-se os cães, pequenos e brancos, dentro de um balde de metal "à espera" que alguém os retire. Daniel Schneider, um biólogo, colocou-as nas redes sociais e rapidamente tiveram repercussão mundial. "Alguns destes cachorrinhos são reais", denunciou.A PETA foi uma das organizações a mostrar-se revoltada com as imagens, pedindo às autoridades que reagissem rapidamente para parar esta realidade."Os animais não são brinquedos e a PETA exige às autoridades chinesas para investigarem este vídeo com a máxima urgência - se os cães são realmente reais, não é apenas um jogo mas sim uma matéria de vida ou morte", revela a diretora Elisa Allen, citada pelo The Sun.